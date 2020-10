30 ottobre 2011, nove anni fa Rocchi segnava il suo gol numero 100 con la Lazio: il ricordo del club | FOTO

Sono passati esattamente nove anni, era domenica 30 ottobre 2011, quando Tommaso Rocchi, scriveva una pagina importante della sua carriera con la maglia della Lazio. I biancocelesti affrontavano, in trasferta, il Cagliari e, dopo il doppio vantaggio siglato Senad Lulic e Miroslav Klose, Rocchi siglò il gol del definitivo 0-3. Ma quel gol, non fù uno dei tanti segnati dall’attaccante veneziano con la maglia biancoceleste: quel gol fù il 100esimo con la maglia della Lazio. Per ricordare questa data così importante sia per la Lazio, che per l’ex capitano biancoceleste, la società ha voluto ripercorrere questo avvenimento attraverso i propri profili social: attraverso un’immagine, pubblicato sul profilo ufficiale Twitter, la Lazio ha immortalato Tommaso Rocchi mentre realizza la terza rete di quel Cagliari-Lazio che rimarrà nella storia.

💯 Nove anni fa, Tommaso Rocchi segnava il suo 100º gol in biancoceleste!#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/Ptj8jLjkLb — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 30, 2020

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: