GdS | Catrovilli elenca i centrocampisti preferiti della Serie A: “Tanti sono italiani. Tra gli stranieri Luis Alberto e Arthur”

Nell’ultima uscita con la Fiorentina ha deliziato i tifosi viola con una doppietta contro l’Udinese, ora e pronto a prendersi l’eredità di Chiesa. Gaetano Castrovilli, il giovane centrocampista viola, vuole diventare definitivamente grande prendendo per mano i toscani. In una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’italiano ha anche parlato dei suoi centrocampisti preferiti della Serie A, prima elencando vari italiani (Barella, Pellegrini, Sensi e Tonali) poi aggiungendo come tra gli stranieri ammiri Arthur e Luis Alberto. Il Mago ringrazia preparando già la prossima magia.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: