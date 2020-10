Coronavirus, due nuovi positivi nel Parma

Il Parma in un comunicato ufficiale dichiara la positività di due calciatori della squadra che domani non saranno disponibili nella gara contro l’Inter. La società fa sapere che gli atleti sono asintomatici, rimarranno in isolamento ed entro dopodomani effettueranno nuovamente il test.

