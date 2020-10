CorSera | Correa sale a quota 20 con la lazio: raggiunto Di Canio

Dall’argentino al Quarticciolo in un attimo. Con la rete di mercoledì al Club Brugge Joaquin Correa ha raggiunto le reti dell’idolo della tifoserie laziale Paolo Di Canio. Il romano, infatti, celebre per il suo doppio gol nel derby, prima del 1989 e del gennaio 2005 grazie ad un tocco di classe su servizio di Liverani, con la rete in Belgio è stato agganciato dal Tucu che ha provato anche a vestire i panni dell’idolo della tifoseria laziale prendendo sulle spalle i compagni in un momento d’emergenza. L’argentino sta diventando l’uomo in più d’Inzaghi con la media gol che lentamente si sta alzando. Nel confronto con Di Canio, ad esempio, prevale l’argentino che è andato a segno 20 volte in 85 presenze contro le 125 necessarie all’italiano. Lo riporta Il Corriere della Sera

