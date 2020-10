Crotone-Atalanta, rinviate le conferenze dei due tecnici per alcune positività

Oggi il tecnico dell’Atalanta non parlerà della gara di domani pomeriggio (ore 15) a Crotone in quanto gli ultimi tamponi stavolta hanno rilevato la positività di un uomo dello staff tecnico di Gasperini, ovvero l’ex nerazzurro Cristian Raimondi. Tutti negativi gli altri tamponi (effettuati ieri) della squadra, che però ha ovviamente effettuato un secondo giro di accertamenti in mattinata. Dall’esito dipenderà la regolare partenza per Crotone della squadra nel pomeriggio. Nel frattempo anche la conferenza stampa del tecnico del Crotone, Giovanni Stroppa, è stata rinviata a causa di una positività nel gruppo squadra. Rinviata anche la rifinitura, rimandata a questo pomeriggio.

