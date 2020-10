FORMELLO | L’emergenza prosegue: altri tre assenti. Si rivedono Radu e Lulic

Saranno due giornate importanti in casa Lazio, quella di oggi, e quella di domani, per capire come mister Inzaghi dovrà preparare la sfida di domenica pomeriggio contro il Torino. Questa mattina, prima della seduta di allenamento, il gruppo squadra si è sottoposta ai tamponi di rito. In attesa di sapere i risultati, sul terreno di gioco, è andato in scena l’allenamento di preparazione in vista del match contro i Granata. Prima di iniziare, mister Inzaghi ha riunito il gruppo a disposizione per un breve discorso. Gruppo che oltre agli assenti già noti, ovvero Strakosha, Cataldi, Immobile, Luis Alberto, Lazzari, Djavan Anderson, Leiva, Escalante, Luiz Felipe ed Armini, si sono aggiunti altri tre giocatori, ovvero Patric, Fares ed Akpa Akpro, che non hanno preso parte alla seduta odierna. Seduta che, dopo il breve discorso del mister, ha preso il via con un riscaldamento, incentrato su esercizi propriocettivi, per poi passare ad una corsettatra ostacoli, torelli ed esercizi sui cross e tiri in porta. L’allenamento poi è proseguito con un lavoro atletico, con ripetute di allunghi. Al gruppo rimasto, si è aggiunto anche il capitano Senad Lulic con gli scarpini, che ha svolto tutto il lavoro con il resto della squadra, compresi gli allunghi, tranne la parte incentrata sul torello. Sul terreno di gioco si è rivisto anche Stefan Radu, che ha svolto una corsetta a parte, rispetto al gruppo, in vista del suo recupero dall’infortunio. Non ha completato, invece, la seduta Adam Marusic, che ha lasciato il terreno di gioco prima che l’allenamento terminasse.

