GdS | La Lazio con l’ingegno è più forte dell’emergenza

Dopo l’esame Serie A, Inzaghi ha superato brillantemente il test Champions League. Mercoledì sera contro il Bruges la Lazio è riuscito a strappare un pareggio preziosissimo soprattutto per merito di un Inzaghi quasi perfetto. Alla vigilia della gara, quando i problemi opprimevano la Lazio, ha saputo lavorare a livello psicologico evitando alibi, mentre in campo ha preparato una gara tatticamente perfetta andando a chiudere sul nascere la velocità di Diatta sulla sinistra. Nella prima frazione l’ha fatto chiudendo la profondità e cercando la sponda offensiva con Acerbi o Reina, nella ripresa è passato a quattro in difesa rinforzando la fascia sinistra e sfiorando anche l’impresa con Milinkovic. Lo riporta La Gazzetta dello Sport

