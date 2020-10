GdS | Oggi nuovo giro di tamponi. Difficile il rinvio con il Torino

La Lazio, in silenzio, aspetta l’esito dei tamponi odierni dopo che i controlli UEFA, a 48 ore dalla sfida con il Brugge, hanno fermato quattro giocatori: Immobile, Lazzari, Luis Alberto e Djavan Anderson. Questi ultimi sono in isolamento domiciliare dalla giornata di martedì con la società biancoceleste che spera nel rientro di qualcuno ricordando il caso Hakimi nell’Inter. Oggi, a 48ore dal match di campionato, è previsto un nuovo giro di tamponi che renderà chiara la situazione emergenza per Inzaghi costretto a valutare anche le condizioni di Fares e Patric (uscito all’intervallo mercoledì). Con i risultati dei tamponi in mano, considerando poi gli altri stop di Strakosha, Cataldi, Luiz Felipe e Armini per i quali si è parlato di qualche linea di febbre o problemi gastrointenstinali, la società ragionerà sull’ipotesi rinvio del match contro il Torino, una possibilità remota considerando che un requisito preliminare alla richiesta sia la presenza di almeno dieci positivi in squadra. Lo riporta La Gazzetta dello Sport

