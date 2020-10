Maradona compie 60 anni: il mondo del calcio, insieme a molti ex Lazio, gli rende omaggio | VIDEO

Diego Armando Maradona, il campione argentino che ha deliziato per anni il mondo del calcio e la Serie A in particolare, spegne 60 candeline. Celebre per tantissimi episodi accaduti dentro e fuori il rettangolo vedere, El Pibe de Oro è da molti riconosciuto come il calciatore più forte della storia con l’assunto basato su colpi di genio (impossibile sceglierne solamente uno) ed un palmares dove sono annoverati innumerevoli trofei tra cui due Scudetti ed un Mondiale. L’universo calcistico gli rende omaggio: tanti i messaggi d’auguri ricevuti da Diego tra cui quelli di alcuni ex Lazio come Vieri, Almeyda, Troglio, Giordano e Crespo.

Visualizza questo post su Instagram Sospecho que algo MARAVILLOSO va a pasar mañana… Un post condiviso da Diego Maradona (@maradona) in data: 29 Ott 2020 alle ore 2:32 PDT

