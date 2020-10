Muriqi dona una “maglia speciale” all’ambasciata del suo Paese

Vedat Muriqi ha deciso di regalare una sua maglia all’ambasciata del Kosovo in Italia. Ma non si tratta di una maglia qualunque: infatti è stata indossata dal calciatore in occasione della gara di Champions League con il Club Brugge ed ha pertanto un valore speciale per l’attaccante kosovaro. Il regalo è stato molto apprezzato dall’ambasciata che, tramite una sua rappresentante, ha voluto ringraziare pubblicamente Muriqi del bel gesto.

Quale modo migliore per chiudere la settimana che ricevere in visita il nostro🇽🇰 @muriqivedat Con grande generosità, ha onorato la sua casa @kosovoinitaly, regalandoci la maglia del suo #1 debutto in @ChampionsLeague con la @OfficialSSLazio🇮🇹,alla quale era profondamente legato. pic.twitter.com/aWleBaTfhm — Lendita Haxhitasim (@HLendita) October 30, 2020





