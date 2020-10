Preoccupava l’assenza di Akpa Akpro, ma il giocatore è in Francia

Sembrava ci fossero alcune preoccupazioni anche per Akpa Akpro, dopo le numerose assenze a cui Simone Inzaghi dovrà far fronte. Invece nulla di preoccupante, l’ivoriano biancoceleste è volato in Francia per semplici scopi burocratici. Doveva rinnovare il passaporto che altrimenti gli avrebbe impedito di partire per San Pietroburgo in vista della prossima gara di Champions League. Notizia quindi positiva in casa Lazio, che attende novità sui controlli effettuati al gruppo squadra.

