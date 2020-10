PRIMAVERA1 | FIORENTINA-LAZIO 1-3 (63′ Shehu; 71′, 85′ Raul Moro, 90+2′ Montiel): i biancocelesti si accendono nella ripresa e calano il tris

90+4′- TERMINA QUI! LA LAZIO ESPUGNA FIRENZA GRAZIE AD UNA GRANDE PROVA DI CARATTERE, TRASCINATA DA UN RAUL MORO IN GIORNATA DI GRAZIA.

90+3′- Ultimo avvicendamento per i biancocelesti: Czyz lascia il posto a Marinacci.

90+2′- Gol della Fiorentina. Montiel riceve solo in area e calcia a botta sicura. Furlanetto devia, ma non riesce ad evitare il gol della bandiera.

90′- Saranno quattro i minuti di recupero.

89′- Castigliani ci prova subito, ma non impensierisce Luci che blocca.

89′- Altri due cambi per la Lazio: Castigliani e Tare sostituiscono Nimmermeer e Raul Moro, autentico mattatore dell’incontro. Nel frattempo, ultimo cambio per i viola con Agostinelli che esce per Sacchini.

88′- Grande occasione anche per Nimmermeer che, servito con un filtrante da Shehu, conclude di pochissimo al lato.

85′- TRIS DELLA LAZIO! ANCORA RAUL MORO! LO SPAGNOLO ENTRA IL AREA, SISTEMA IL PALLONE SUL DESTRO E CALCIA DI POTENZA BATTENTO UN LUCI NON PERFETTO NELLA CIRCOSTANZA!

78′- Altre due sostituzioni per la Fiorentina: Toci e Saggioro prendono il posto di Bianco e Pierozzi.

76′- Pierozzi abbandona il campo per un problema fisico, Fiorentina momentaneamente in dieci.

75′- Lazio vicino al tris! A. Marino calcia a giro sul secondo palo, luci devia in angolo.

71′- RADDOPPIO DELLA LAZIO!!!! NASRI SERVE IN PROFONDITÀ RAUL MORO CHE, PRIMA SALTA LUCI, E POI APPOGGIA NELLA PORTA ORMAI VUOTA!

70′- Miracolo di Furlanetto!!!!! Pierozzi spara a botta sicura, il portiere biancoceleste si oppone salvando il risultato! Sugli sviluppi dell’azione poi viene ammonito Frison.

67′- Prime sostituzioni della gara: dentro Gabrieli e Milani fuori Gentile e Krastav. Nella Lazio Nasri e Cesaroni prendono il posto di Shehu e Bertini.

66′- Provano a reagire i padroni di casa, Pierozzi mette dentro l’ennesimo cross, Montiel impatta al volo e Furlanetto blocca in due tempi.

65′- Nimmermeer sciupa il raddoppio mancando un controllo a seguire dopo un assist al bacio di Shehu.

63′- VANTAGGIO LAZIO!!!! RAUL MORO PENETRA IN AREA DALLA SINISTRA E SERVE AL CENTRO SHEHU CHE INSACCA SENZA PROBLEMI!

62′- Aumentano i ritmi della gara. Prima Nimmermeer arriva leggermente in ritardo sull’invito di Nrecka, poi Bianco calcia di poco alto dal limite.

60′- Ancora un’occasione per i Viola: Pierozzi, sempre dalla sinistra, mette al centro per l’accorrente Montiel che impatta di testa indirizzando però sopra la traversa.

57′- Grande chance per la Fiorentina: Bianco si incunea in area dalla sinistra e serve Spalluto al centro con la difesa della Lazio che chiude in angolo. Dagli sviluppi del corner Furlanetto salva sul colpo di testa di Krastev.

56′- Ammonito A. Marino in casa Lazio reo di un intervento troppo duro su Krastev.

55′- Primo giallo della ripresa: Gentile ferma Raul Moro con una trattenuta e viene ammonito.

53′- Punizione dalla trequarti sinistra per la Fiorentina: Dutu dal centro dell’area colpisce di testa spedendo però a lato.

51′- Gara che si mantiene su ritmi alti con entrambe le formazione che faticano però a rendersi pericolose.

46′- SI RIPARTE! Nessun cambio da ambo le parti.

45+1′- TERMINA QUI IL PRIMO TEMPO! UNA GARA VIVA AL FRANCHI CON FIORENTINA E LAZIO BRAVE A RENDERSI PERICOLOSE, MA INCAPACI DI SBLOCCARE IL RISULTATO.

45′- Un minuto di recupero concesso.

44′- Bianco prova ancora a creare pericoli. Il suo tiro da fuori, però termina flebile sui cartelloni pubblicitari.

42′- Opportunità sciupata dalla Fiorentina: Bianco riceve nel cuore dall’area, ma, invece di calciare in porta, si defila crossando poi la sfera a Furlanetto.

40′- Shehu interviene in ritardo su Agostinelli e viene ammonito.

35′- Grande chance per la Fiorentina: transizione offensiva quattro contro due conclusa da Montiel che, dalla sinistra, non trova il diagonale vincente.

30′- Conclusione velleitaria di Fiorini dal limite: nessuna preoccupazione per Furlanetto che osserva il pallone spegnersi a lato.

25′- Czyz ci prova dalla trequarti, ma il suo tentativo sorvola la trasversale di Luci.

21′- Prima ammonizione della gara: Spalluto allarga il gomito su Adeagbo e termina sul taccuino del direttore di gara.

19′- Torna in avanti la Fiorentina che prova a sfondare centralmente con Spalluto bravo a liberare Montiel con la con il tiro deviato in angolo. Dal corner, buco difensivo della Lazio con Agostinelli che da pochissimi metri non trova l’appuntamento vincente con il pallone.

13′- Raul Moro vicino al vantaggio! Nimmermeer dalla destra serve Raul Moro al centro. Lo spagnolo non impatta bene e sciupa.

11′- Ancora Nimmermeer! I Viola sbagliano un disimpegno regalando il pallone all’attaccante laziale il quale, a tu per tu con Luci, spara addosso al portiere.

11′- Prima occasione per la Lazio: Bertini e Nimmermeer scambiano bene al limite dell’area con l’olandese che però calcia male spedendo sul fondo.

5′- Lazio propositiva in questo avvio: da un corner dalla sinistra nessuno trova la deviazione vincente con i toscani che si salvano.

1′- Subito Fiorentina in avanti: Montiel si accentra dalla destra e scarica un mancino che termina a lato.

1′- PARTITI! Calcio d’inizio affidato ai padroni di casa.

FIORENTINA (4-3-3): Luci; Gentile, Pierozzi, Dutu, Fiorini; Frison, Krastev, Agostinelli; Spalluto, Montiel, Bianco.

A disp. Ricco, Fogli, Gabrieli, Quirini, Saggioro, Corradini, Sacchini, Milani, Toci, Sene, Rene.

All. Alberto Aquilani

LAZIO (4-3-1-2): Furlanetto; Novella, Franco, Adeagbo, Ndrecka; Bertini, A. Marino, Czyz; Shehu; Raul Moro, Nimmermeer.

A disp. Pereira, Migliorati, Pica, T. Marino, Nasri, Tare, Cesaroni, Marinacci, Castigliani.

All. Leonardo Menichini

Arbitro: Gino Garofalo (Torre del Greco)

I° Assistente: Andrea Bianchini

II° Assistente: Amedeo Fine

Stadio Artemio Franchi- Firenze

