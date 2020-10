PRIMAVERA1 | La Lazio sfida la Fiorentina: al Franchi serve una prova d’orgoglio

Silenzio, determinazione e concentrazione. Tre semplici ingredienti divenuti fondamentali per la Lazio Primavera che, reduce dalla prima sconfitta stagionale molto pesante contro i cugini giallorossi, vuole tornare a muovere la classifica. Il k.o. del Mirko Fersini ha messo in mostra alcuni limiti ancora importanti dei biancocelesti chiamati però immediatamente a rialzarsi già oggi pomeriggio contro la Fiorentina, avversario molto capitato forse nel peggior momento possibile. In ogni caso, il calendario non fa sconti a nessuno così come l’emergenza che si è abbattuta sulla prima squadra la quale ha obbligato Inzaghi a convocare in Belgio alcune giovani aquile, pronte tra poche ore a sprigionare sul prato del Franchi tutta l’adrenalina accumulata nella trasferta di Champions. Espugnare Firenze significherebbe tornare a guardare in alto, cadere di nuovo minerebbe ancor di più le certezze. Capitan Marino e compagni sono pronti: fischio d’inizio fissato alle 14.30.

L’avversario

Ad attendere la Lazio ci sarà, come anticipato, la Fiorentina, formazione altamente competitiva che tornerà in campo dopo una settimana di stop causa rinvio del match con l’Empoli. La partenza dei Viola, complice l’avvicendamento estivo in panchina tra Bigica ed Aquilani, è stata altalenante: nelle prime quattro uscite sono arrivate due sconfitte e due vittorie, l’ultima peraltro per sei a zero contro il Cagliari. Se, dunque, i punti in classifica sono solamente sei a far maggiormente paura ci pensano i singoli che vanno a comporre il 4-3-3 toscano. Nel tridente offensivo le alternative a disposizione dell’ex centrocampista romanista non mancano: accanto al temibile Spalluto (sbloccatosi con una doppietta nell’ultimo turno) potrebbero agire Montiel ed Agostinelli (due reti ed un assist per lui) con Di Stefano e Monteanu pronti a subentrare a gara in corso.

Le altre gare della sesta giornata

L’emergenza coronavirus continua ad imperversare sul campionato Primavera1. Se la settimana scorsa le gare disputate sono state solamente due, questo weekend il numero sale a quattro. Oltre a Fiorentina-Lazio, infatti, si affronteranno Sassuolo-Inter, Sampdoria-Spal e Roma-Juventus.

La probabile formazione

Dopo le difficoltà evidenti di sabato scorso, Menichini torna alle origini andando sul sicuro. Accantonato per il momento il 4-3-3, il canovaccio tattico sarà basato nuovamente sul 4-2-3-1. Le uniche conferme dovrebbero riguardare il quartetto difensivo, mentre a centrocampo, vicino a Czyz, fresco esordiente in prima squadra ed in Champions League, potrebbe tornare Bertini. Il compito di far male alla Viola sarà invece affidato al tandem Raul Moro-Nimmermeer con Shehu libero di agire alle loro spalle.

LAZIO (4-2-3-1): Furlanetto; Novella, Franco, Adeagbo, Ndrecka; Bertini, A. Marino, Czyz; Shehu; Raul Moro, Nimmermeer.

All. Leonardo Menichini

