SOCIAL | La carica di Patric: “Con un cuore e una testa forte, niente e nessuno può fermarti” | FOTO

Dopo il primo tempo della sfida di Champions League contro il Club Brugge, mister Inzaghi ha sostituito Patric, che non è rientrato dagli sposgliatoi sul terreno di gioco. Come tutta la squadra, con impegno e sacrificio, anche lo spagnolo sta dando il suo per affrontare questo momento di emergenza. Autore del fallo che ha portato al calcio di rigore realizzato da Vanaken per l’1-1 con cui si è conclusa la gara, Patric guarda già avanti: sul suo profilo ufficiale Instagram, il difensore classe ’93, ha voluto fare un post di carica, per guardare al futuro, con una sua foto, accompagnata dalla didascalia che recita: “Niente e nessuno può fermarti se hai un cuore e una testa forte, il sogno continua. #ForzaLazio”.



Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: