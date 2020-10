A 90 anni, è deceduto l’attore Sean Connery

Numerosi siti di informazione hanno dato la notizia che l’attore scozzese, Sean Connery, è morto all’età di 90 anni. Ha interpretato personaggi memorabili, tra tutti James Bond, ma anche il padre di Indiana Jones nel terzo film “Indiana Jones e l’ultima crociata”, ma soprattutto Jimmy Malone in “The Untouchables”, ruolo per il quale ha vinto un Oscar come “miglior attore non protagonista” ed un Golden Globe per lo stesso motivo.

