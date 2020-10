CONFERENZA GIAMPAOLO – “Auguri al presidente Cairo. Ora tre gare difficili”

Alla vigilia della gara contro la Lazio, Marco Giampaolo ha risposto alle domande dei giornalisti attraverso Torino Channel, analizzando la sfida contro i biancocelesti di Simone Inzaghi:

La situazione di incertezza prosegue.

“Non è più una novità di volta in volta bisogna riorganizzarsi anche all’ultimo minuto. Bisogna organizzare il lavoro giorno per giorno“.

Anche Cairo positivo: qual è il suo messaggio?

“Gli facciamo gli auguri: siamo stati a contatto nell’ultima partita, seppur rispettando le regole. Prima parlavo proprio di questo”.

Le difficoltà di domani?

“Ci sono sempre, in ogni partita, ma mi aspetto di pensare partita per partita: per garantirci una risalita costante e a piccoli passi. La squadra ha bisogno di uno step alla volta per ritrovare tranquillità”.

Come ha visto Milinkovic-Savic?

“Il nostro titolare è Sirigu, ma ho fiducia in tutti i portieri che ho a disposizione, si allenano tutti bene. Vanja ha caratteristiche specifiche, Sirigu altre e così via. Ma il titolare è Salvatore, poi la stagione è lunga e chissà cosa succede“.

Lazio, Crotone, Genoa: che settimana sarà?

“E’ un momento importante, abbiamo tre partite ed è uno snodo per il presente e per il futuro“.

Qual è il ruolo ideale per Verdi?

“In uno dei ruoli offensivi, ora siamo privi di Zaza e Millico e quindi deve adattarsi. Grazie alle sue qualità può fare tutto. In questo momento ha fatto una gara diversa a Sassuolo, ma ricoprirà uno dei ruoli offensivi“.

Che risposte ha avuto da Lukic? Può essere il trequartista il suo ruolo?

“Mi piace molto, può giocare sia sulla trequarti che come mezzala. Ci garantisce grandi cose come trequartista, ma va tutto contestualizzato e sono valutazioni da fare partita per partita“.

Come mai cambia così tanto in difesa?

“Sono tutti affidabili e sullo stesso livello, deciderò di partita in partita e stanno fuori quattro che si meriterebbero il posto da titolare. Valuterò in base all’avversario. Ho otto o nove difensori che si equivalgono“.

Dove state migliorando e quanto manca per il calcio che vuole?

“Dobbiamo migliorare sotto tanti punti di vista, io devo capire qual è la necessità della squadra. Dobbiamo capire le cose che possono esaltare i giocatori, ma i ragazzi lavorano come si deve. Siamo migliorati sul possesso, ma dobbiamo fare più palleggio e correre in avanti, oltre a stare attenti sui contropiedi. Ci sono tanti aspetti da migliorare, ma non ci manca l’impegno“.

Cosa vuol dire “che tipo di corse fare”?

“Dobbiamo correre in avanti, non indietro. E bisogna capire quando bisogna farlo. Ma questo è un’idea collettiva: o si corre in sei avanti, o si corre in sei indietro“.

Lo riporta tuttomercatoweb.com

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: