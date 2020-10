Coronavirus, aumentano i positivi nel Parma

AGGIORNAMENTO ore 16.30: A poco meno di due ore dal fischio d’inizio di Inter-Parma, la squadra emiliana ha emesso un altro comunicato annunciando due casi di ripositivizzazione di soggetti asintomatici all’interno del gruppo squadra. I giocatori rimarranno in isolamento e saranno sottoposti a nuovi controlli nelle prossime 48 ore. “La società comunica altresì che un calciatore, dopo la recente ripositivizzazione, ha effettuato il test molecolare di controllo che ha dato esito negativo. Per questo motivo ha raggiunto il resto del gruppo squadra a Milano e sarà a disposizione per la gara di questo pomeriggio. I restanti membri del gruppo squadra che sono stati sottoposti al test ieri sera hanno dato esito negativo”.



Il Parma in un comunicato ufficiale dichiara la positività di due calciatori della squadra che domani non saranno disponibili nella gara contro l’Inter. La società fa sapere che gli atleti sono asintomatici, rimarranno in isolamento ed entro dopodomani effettueranno nuovamente il test.

