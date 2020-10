Coronavirus, l’Inter recupera un difensore

Come riportato da Sky Sport, l’Inter recupera Milan Skriniar.

L’ultimo ciclo di tamponi ha infatti dato esito negativo per il difensore che potrà così tornare a disposizione di Conte. Non figura tra i convocati di questo pomeriggio ma potrebbe scendere di nuovo in campo già nella prossima gara di Champions dei nerazzurri in programma martedì 3 novembre con il Real Madrid.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: