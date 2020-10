CorSera | Dal Pino sull’ipotesi playoff: “Se fosse necessario lo stop del campionato, l’assemblea si esprimerà”

Il Covid attanaglia la Serie A colpendo senza sosta quasi tutte le società. I contagi continuano a salire e il campionato trema, impaurito da un nuovo stop. Così, oltre ad una stagione conclusa regolarmente c’è chi inizia a parlare di ipotesi play-off. Sul punto, attraverso i microfoni de Il Corriere della Sera, si è espresso anche il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino che ha affermato come sia in contatto diretto con il presidente della FIGC Gabriele Gavrina insieme al quale studia varie simulazioni. Nel caso in cui fosse necessario un nuovo stop, conclude Dal Pino, la parola passerebbe all’Assemblea che si esprimerebbe sul nuovo format.

