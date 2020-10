EUROAVVERSARIE | Il Borussia Dortmund vince ma sorride a metà. Stasera tocca al Brugge

Il Borussia Dortmund guadagna 3 punti in trasferta. Vittoria ottenuta contro il Bielefeld per 0-2 grazie alla doppietta di Mats Hummels. Una grande gara quella del difensore giallonero che però al minuto 85′ chiede il cambio mostrando un evidente problema muscolare. Infortunio di cui non si conosce ancora l’entità ma che potrebbe condizionare il percorso del difensore nella fase a gironi di Champions League. Questa sera tocca al Club Brugge mentre lo Zenit, prossima avversaria della Lazio, scenderà in campo domani alle 12.00.

