FORMELLO | Tanti big tornano ad allenarsi dopo l’autoisolamento, possibile il loro utilizzo a Torino

Manca un giorno alla trasferta di campionato contro il Torino, prevista per domenica alle 15:00. Come abbiamo già raccontato da giorni, le assenze in casa Lazio sono tante, tra infortuni e casi di positività al COVID-19. In attesa dell’esito dei tamponi di oggi, la squadra si è ritrovata a Formello per preparare la partita, con un Simone Inzaghi che ha potuto fare affidamento su quei giocatori che anche nei giorni scorsi sono risultati negativi ai test: Thomas Strakosha è tornato ad allenarsi, ma il posto da titolare rimane per Torino a Pepe Reina, che ben ha figurato nelle ultime apparizioni. Tornato anche Patric, out nella seduta di ieri e uscito anzitempo contro il Brugge per problemi intestinali. Anche Luiz Felipe Ramos, Leiva e Ciro Immobile hanno potuto saggiare l’erba di Formello dopo essere stati in auto isolamento, quindi i due brasiliano ed il bomber laziale possono partire con il resto della squadra per Torino. A disposizione, infine, anche Danilo Cataldi – anche lui ha concluso la quarantena – nonché Momo Fares, che ieri non si era allenato. Rimangono fuori dai giochi, purtroppo Luis Alberto e Gonzalo Escalante, assenti anche oggi, insieme a Lazzari, Vavro e Djavan Anderson. Differenziato, infine, per Marusic e Armini.

Probabile formazione

LAZIO (3-4-2-1): Reina, Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Akpa-Akpro, Milinkovic, Parolo, Fares; Pereira, Correa; Muriqi.

