Il Messaggero | Inzaghi recupera Cataldi in mediana

Del domani non v’è certezza, ma per lo meno un recupero fondamentale in mediana. Ricompare Cataldi, sparito dai radar il 18 ottobre dopo la partita contro la Sampdoria. E’ negativo e per Inzaghi – in vista del Torino – è una gran notizia, alla luce delle assenze in regia di Escalante (lesione al polpaccio, dopo quella al flessore, rimediata col Bologna) e forse anche di Leiva. Su quest’ultimo c’è da attendere oggi l’esito del test molecolare, effettuato ieri mattina da tutta la squadra. Inzaghi oggi spera di svegliarsi e ricevere qualche altra buona notizia. L’emergenza resta, ma aver recuperato Cataldi a centrocampo è comunque tanta roba. E’ vero che Danilo non si allena da tanto tempo, ma scalpita. Ed è un’ottima alternativa ad Akpa Akpro (adattato) e Parolo in regia. Cosi scrive l’edizione odierna de Il Messaggero.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: