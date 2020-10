Il Presidente Lotito è arrivato a Formello per incontrare la squadra

Alla vigilia della partita di Serie A contro il Torino, prevista per domenica pomeriggio alle ore 15:00, il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, è arrivato presso il Centro Sportivo di Formello per incontrare la squadra. Viste le criticità che si sono presentate a causa di alcune positività al COVID-19, il patron biancoceleste ha deciso di parlare con lo staff e i giocatori prima della loro partenza per il capoluogo piemontese. Simone Inzaghi, infatti, ha le pedine contate per la partita con il Torino, anche se i tamponi saranno nuovamente effettuati nella giornata di oggi. A Formello, inoltre, sono presenti gli Ispettori della FIGC per verificare la situazione, secondo quanto riportato da Matteo Petrucci di Sky Sport.

