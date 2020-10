Il Tempo | Brivido “positivi”: Inzaghi fa la conta

La sfida con il Torino si avvicina, ma Inzaghi non sa ancora su chi potrà contare. Il tecnico piacentino, infatti, è in attesa dell’esito dei tamponi svolti ieri mattina a Formello mentre spera di recupera qualcuno tra i vari Immobile, Patric, Luis Alberto, Lucas Leiva, Luiz Felipe e Djavan Anderson. La situazione in casa biancoceleste è appesa ad un filo mentre il responsabile sanitario Ivo Pulcini professa ottimismo. I dubbi di formazione rimangono moltissimi: rispetto alla gara contro il Brugge potrebbe esserci Vavro (fuori dalla lista Champions e presente in quella del campionato) mantenendo il 3-5-2, ma non è da escludersi la possibilità di un passaggio alla difesa a quattro, come visto nel secondo tempo in Belgio. Tra poche ore tutto sarà più chiaro, Inzaghi aspetta fiducioso. Lo riporta Il Tempo

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: