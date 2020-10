Il Tempo | La seconda giovinezza di Parolo

Marco Parolo è pronto di nuovo a scendere in campo per aiutare la Lazio. Il centrocampista di Gallarate rappresenta l’uomo in più d’Inzaghi in questo inizio di stagione dove a ricoperto già varie posizioni. È partito da centrale della difesa a tre, con la Sampdoria ha fatto il quinto di destra, mentre in Champions League ha ricoperto tre ruoli in appena novanta minuti: play nel primo tempo, terzo di destra nella difesa ed infine centrale a quattro dietro nella difesa. Marco Parolo rappresenta lo spirito e l’abnegazione per la maglia: i tifosi lo sanno e via social sono pazzi per lui. Lo riporta Il Tempo

