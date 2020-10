La Lazio, recuperati alcuni big, è in partenza per Torino – VIDEO

Dall’ipotesi rinvio, alla Lazio che recupera quasi tutti i suoi big. All’allenamento di oggi si sono infatti ritrovati molti degli uomini di Inzaghi che si trovavano in autoisolamento dopo gli esiti dei test dei giorni scorsi. L’ultimo ciclo di tamponi ha però fatto sorridere il club biancoceleste che è ora in partenza per Torino. La S.S. Lazio attraverso i profili social ufficiali, ha voluto condividere con i tifosi l’arrivo della squadra in aeroporto: destinazione Torino per il match di domani.

