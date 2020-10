Jiménez: “Inzaghi malato di calcio, parlava sempre di pallone. E’ riuscito a trasmettere i suoi valori alla squadra”

Luis Jiménez, centrocampista cileno, è attualmente un giocatore del Palestino, squadra che milita nel primo campionato del Cile. Tra le varie maglie che Jiménez ha indossato, c’è anche molta Italia: arrivato nel 2002 alla Ternana, ha vestito anche le maglie di Cesena, Parma, Fiorentina, Inter e Lazio. In un’intervista rilasciata al sito gianlucadimarzio.com, il classe ’84 ha raccontato la sua carriera che continua, all’età di 36 anni, tornando anche alle sue esperienze passate. Tra i vari temi trattati non poteva mancare la Lazio, squadra con cui disputa una sola stagione, nel 2007, per poi passare all’Inter. Tornando alle sue esperienze in Italia, Jiménez le ricorda con molto affetto: “Posso ritenermi un calciatore fortunato, sono sempre riuscito a far coincidere gli obiettivi personali con quelli di squadra. La qualificazione in Champions con Lazio e Fiorentina, gli scudetti con l’Inter e la salvezza di Cesena: sono tutti ricordi che custodisco con affetto”.

Quando Jiménez vestiva la maglia biancoceleste, uno dei suoi compagni di squadra era proprio Simone Inzaghi, attuale allenatore della Lazio. Il destino del mister piacentino era scritto, già da quando indossava gli scarpini: “Simone Inzaghi era un malato di calcio, anche se quando ero a Roma non gli ho mai sentito dire che a fine carriera avrebbe voluto allenare. Ma era palese: parlava sempre e solo di pallone, voleva vedere ogni partita, vivere il calcio in ogni momento. Della sua Lazio mi piace questo: c’è tanta passione e voglia di fare bene, Simone è riuscito a trasmettere alla squadra i suoi valori”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: