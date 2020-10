SERIE A | L’Atalanta torna a sorridere con Muriel

E’ da poco terminata la prima gara della sesta giornata di Serie A.

Il Crotone ha ospitato nel suo stadio l‘Atalanta di Gasperini: sfida che si sblocca al 26′ minuto con Luis Muriel, che aveva già più volte sfiorato il vantaggio. Il colombiano è in giornata e realizza la doppietta circa 10 minuti dopo. Al 40′ Simy accorcia le distanze ma non basta: il match termina 1-2 con Gasperini e l’Atalanta che tornano a sorridere mentre il Crotone, in fondo alla classifica, non ha ancora centrato la prima vittoria in questo campionato.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: