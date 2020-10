SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sul Torino

Week end di Serie A dopo il turno di Champions. Lazio che domenica alle 15:00 sarà a Torino per affrontare i granatà, con i biancoclelesti che dovranno fare a meno di molti uomini, in attesa degli ultimi test. Inzaghi che quindi punterà molto sulla testa e sulla mentalità dei suoi affidandosi alle “seconde” linee che a Bruges hanno fatto bene. Sarà determinante la voglia e lo spirito che metteranno in campo per battere un Torino con tanta voglia di vincere. Ecco le ultime sui granata.

IL TORINO – Granata che in campionato non hanno ancora mai vinto. Il tabellino recita: 3 sconfitte e 1 pareggio, nell’ultima gara contro il Sassuolo. Domenica la squadra di Giampaolo vorrà tentare l’assalto ad una Lazio rimanegiata a causa delle assenza. Unica vittoria per ora quella in Coppa Italia contro il Lecce. I granata devono muovere la classifica e quale occasione è migliore di questa?

LA FORMAZIONE (4-3-1-2) – Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Verdi; Bonazzoli, Belotti.

LA STELLA – In casa Lazio mancherà Ciro Immobile con ogni probabilità, un’occasione in più per il Gallo Belotti di emergere a scapito del compagno di Nazionale. Andato a segno per ben 5 volte in 4 partite. Uno score altissimo che potrebbe mettere in seria difficoltà la Lazio.

IL PRECEDENTE – Ultima gara giocata a Torino ha visto gli uomini di Inzaghi battere la formazione granata per 1-2 grazie alle reti di Immobile e Parolo. Una delle gare dopo il lockdwon, e adesso a distanza di mesi la cornice non sembra essere poi così cambiata. Stadio vuoto e squadre che combatto contro alcune positività. Domenica non ci sarà Immobile, ma ci sarà Belotti dall’altra parte ecco che potrebbe essere molto più difficile trovare la vittoria.

