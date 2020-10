TMW | In attesa dei tamponi Inzaghi studia la difesa a quattro tre anni dopo

Sono ore d’attesa quelle che si respirano in casa Lazio dove si attende l’esito dei molti tamponi svolti ieri così da fare poi la conta per Torino. Gli assenti rimangono moltissimi, e dopo l’aggiunta ieri di Fares e Patric, la situazione è quanto mai complicato. In vista del match di domani, Inzaghi potrebbe così decidere di scardinare il suo dogma del 3-5-2 passando invece, a tre anni di distanza, alla difesa a quattro. In questo caso i terzi i sarebbero Marusic ed Acerbi mentre in mezzo toccherebbe alla coppia inedita Hoedt-Vavro. In ogni caso, molto dipendere anche dalle condizioni di Fares che, qualora offrisse certezze, potrebbe consentire al tecnico piacentino di proseguire con il 3-5-2. L’ora della verità sta per arrivare, ma Inzaghi non vuole farsi cogliere impreparato e studia le contromosse. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

