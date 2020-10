Torino-Lazio, il doppio ex Fuser: “I biancocelesti hanno una base più solida, ma i granata devono fare punti”

L’emergenza non lascia respirare la Lazio che dopo la quasi impresa di Brugge si appresta a vivere un altro pomeriggio di passione domani contro il Torino. Della sfida con i granata, ai microfoni di Toronews.net, ha parlato il doppio ex Diego Fuser: “Che partita sarà? Il Torino sta attraversando un momento non felice. Ha conquistato il passaggio del turno in Coppa Italia, ma situazione in classifica non è facile. Credo che la riscossa del Toro possa iniziare da questa sfida, affrontare le grandi squadre ti dà stimoli ulteriori. I granata iniziano ad aver bisogno di punti. Spero sinceramente che possa vincere per risollevarsi. La Lazio ha difficoltà con il doppio impegno? Il doppio impegno certamente incide, ma la Lazio, rispetto al Toro, può contare su degli ultimi anni ad alti livelli. Il biancocelesti hanno una base più solida. I biancocelesti, al momento, hanno più certezze del Torino”.

