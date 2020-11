GdS | Colpo di scena Lazio: emergenza finita

E’ stata una settimana complicata in casa Lazio con i biancocelesti alle prese con i tamponi-Covid, che hanno tenuto out alcuni giocatori anche per la trasferta di Bruges. Ad ogni modo, come riporta la Gazzetta dello Sport, Inzaghi oggi per la gara in casa del Torino recupera 8 giocatori, tra cui Immobile che era stato fermato dalla Uefa. Uno scenario impensabile fino a ieri mattina, viste le numerose defezioni di questi giorni. Restano out invece Luis Alberto, Lazzari e Djavan Anderson i quali sono in isolamento.

