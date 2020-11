Il Tempo | Gigi Proietti in terapia intensiva in gravi condizioni

Gigi Proietti è ricoverato in gravi condizioni in un reparto di terapia intensiva. Come riporta Il Tempo, la causa non sarebbe da ricondurre al Covid ma ad alcuni problemi cardiaci con cui il popolare attore romano, che proprio oggi compie 80 anni, ha già combattuto in passato.

