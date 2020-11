Il Tempo | Lazio, benedetti tamponi

E’ accaduto tutto nelle ultime 24 ore a Formello. Come riporta Il Tempo, ieri mattina è uscito il comunicato della Lazio in merito al fatto che alcuni componenti del gruppo squadra sono risultati positivi; nel pomeriggio invece il presidente Lotito si è recato al centro sportivo dal gruppo ed oggi Inzaghi dovrà fare a meno di Luis Alberto e Lazzari per la trasferta in casa del Torino, ma è riuscito a recuperare Immobile, Ramos, Strakosha e Leiva. Oggi il mister visti i giocatori a disposizione, potrebbe optare per un 3-4-2-1 con Akpa-Akpro che si sposta sulle destra e con Fares che recupera. Marusic invece rallenta.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: