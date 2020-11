Il Tempo | Pereira e Muriqi: Lazio, arrivano i nuovi

E adesso tocca a loro. Nonostante l’emergenza sia parzialmente rientrata, Inzaghi ha deciso di affidarsi ai nuovi acquisti per la seconda delle trasferte consecutive in programma: contro il Torino dovrebbero partire dal primo minuto sia Pereira che Muriqi. Il brasiliano prenderà il posto di Luis Alberto (suoi dai convocati), mentre al gigante kosovaro toccherà il compito di sostituire Immobile, che partirà dalla panchina. L’ex centravanti del Fenerbahce è stato l’investimento più oneroso del mercato, il secondo nell’era Lotito dopo quello di Zarate. Non ha avuto ancora l’occasione di dimostrare il proprio valore dell’inizio: per Muriqi sarà l’esordio da titolare. Per il momento solo 114 minuti tra campionato e Champions (4 presenza totali). Fari puntati anche sul ragazzo arrivato in prestito dal Manchester: con il Bruges ha avuto sul destro la chance per riportare in vantaggio la lazio, ma l’ha sprecata dopo un ottimo assist di Correa. Non vede l’ora di farsi perdonare, come ha rivelato sui social a chi lo ha rimproverato per l’errore: “La prossima volta faccio saltare una ria la porta“. Sirigu è avvisato. Il Tempo\Daniele Rocca

