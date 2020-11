La Repubblica | Furto in casa Fonseca: rubati orologi e gioielli per un totale di 100 mila euro

Paura per Paulo Fonseca e la sua famiglia. Venerdì alcuni ladri hanno svaligiato la villa del tecnico, in via della Nocetta (zona Monteverde) portando via orologi e preziosi per un valore di quasi centomila euro. Un furto studiato nei dettagli, con i movimenti di tutta la famiglia spiati per capire in quale momento agire. Fonseca era in quel momento a Trigoria per allenare la squadra, la moglie e il figlio, di quasi due anni, si trovavano lontani da quell’abitazione che adesso sembra un posto non così sicuro. I ladri hanno infatti disattivato l’allarme, senza lasciare segni, entrando molto probabilmente da una porta finestra dell’abitazione. Uno choc per il mister portoghese, che ha subito sporto denuncia, e per la moglie, che adesso dovrà decidere se continuare ad abitare in quella casa. Rubati 3 Rolex e altri gioielli per un totale di 100 mila euro.

