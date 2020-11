MOVIOLA – Chiffi gara dai due volti, la recupera sul finale. Giusto il penalty per Immobile

Cagliari-Lazio 2.0, biancocelesti che vincono a Torino nel lungo recupero concesso da Chiffi. Partiamo dalla fine: Caos in area del Toro all’91’ con Immobile che tira e Nkoulou che impedisce la traiettoria del pallone colpendo la palla con il gomito prima e poi con la mano sinistra. Chiffi temporeggia il VAR lo chiama e dopo 3’ di check assegna il penalty. Immobile va sul dischetto e non sbaglia, partita in parità e il recupero si allunga, si va fino al 98’. Agli sgoccioli, tutti dentro in area di rigore e il solito Caicedo che mette giù calcia in mezzo a traffico e segna. L’arbitro Chiffi recupera una partita che non aveva gestito bene, due situazioni critiche per il Torino di Giampaolo. Al 22’ fischia il calcio di rigore per i granata per un presunto tocco di Pereira su Belotti, che invece cade perdendo l’equilibrio mentre tenta di calciare. Toro che pareggia. Al 37’ invece, duro contatto di Luiz Felipe in area di rigore che abbatte Verdi, qui Chiffi lascia giocare ma il penalty sarebbe stata la scelta corretta. Altri errori per la terna arbitrale nella scelta di alcuni fuorigioco, uno per parte. Non perfetta la conduzione di questa gara, che però si salva sul finale permettendo alla squadra di Inzaghi di conquistare i 3 punti.

