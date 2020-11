Nuovo comunicato della S.S. Lazio in merito ai tamponi effettuati ieri

Novità in casa Lazio in merito ai controlli effettuati sul gruppo squadra. Secondo quanto riportato dalla Lazio, tramite comunicato ufficiale, i tamponi di ieri hanno dato tutti esito negativo. Ecco quanto dichiarato dal club: “La S.S. Lazio comunica che tutti i tamponi ripetuti nella giornata di ieri, in ottemperanza alle disposizioni normative applicabili, hanno confermato la negatività del gruppo squadra”.

