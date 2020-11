Nuovo Dpcm, domani Conte parlerà alle Camere

Fonti provenienti direttamente da Palazzo Chigi informano che nella giornata di domani il Premier Conte, comunicherà prima alla Camera dei Deputati e poi in Senato, la situazione relativa alla curva dei contagi da Covid e sulle conseguenti decisioni assunte dal Governo per cercare di rallentare ulteriormente la diffusione del virus. Gli appuntamenti sono fissati rispettivamente per le ore 12 e le ore 17.

