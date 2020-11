PAGELLE – Fra chi segna all’esordio e chi timbra da ex ma alla fine è sempre Caicedo-Time

Reina 6 – Il Torino è pericoloso in tre occasioni dove trova due reti e un palo con lo spagnolo sempre incolpevole. Indovina l’angolo sul rigore di Belotti ma il pallone gli sfila sotto il corpo, Bremer lo trafigge di testa da pochi passi e prende il terzo gol per gentile concessione di Hoedt.

Luiz Felipe 6,5 – Torna in campo dopo una settimana e stoicamente la porta fino al termine. Dalle sue parti non si passa, speriamo possa tornare con continuità.

Hoedt 5 – Chiede scusa a tutti con il colpo di testa per Caicedo nel finale ma l’errore che fa nella rete di Lukic è imperdonabile. Peccato perchè aveva fatto una partita ottima fino a quel momento.

Acerbi 5,5 – Si fa ingannare dal blocco del Torino che gli fa perdere completamente Bremer in occasione del pareggio dei granata e Verdi gli sfila davanti salvato poi dal palo. Spinge tanto ma pecca in precisione con un paio di cross finiti sul fondo.

Patric 7 – Torna agli albori giocando a tutta fascia. Serve l’assist per lo 0-1 di Pereira con un morbido tocco di interno, con lo stesso piede si divora il possibile 1-2. Una spinta continua condita da giocate di qualità.

Andrea Pereira 6,5 – Gioia e dolori. Prima sblocca la partita con un diagonale di destro poi quel tocco involontario e galeotto su Belotti che di mestiere si lascia cadere. Minuti nella gambe per un giocatore che saprà ritagliarsi il suo spazio.

Dal 46′ Akpa Akpro 6,5 – Il suo dinamismo è ossigeno puro per la Lazio. Sfiora il 3-2 con un diagonale salvato sulla riga da Vojvoda.

Parolo 6 – Nel suo ruolo ha tutt’altra tranquillità e padronanza. Non sarà brillante in fase di impostazione, compensa però con un buon dinamismo quando deve proteggere la difesa obbligando i granata a trovare fortuna sulle corsie esterne.

Dal 46′ Leiva 6,5 – Entra e la squadra ritrova la calma. Trasmette sicurezza, recupera palloni e avvia l’azione con velocità. Partecipa all’assalto finale.

Milinkovic 8 – I primi due gol della Lazio sono figli del genio serbo. Lo 0-1 arriva da una sua verticalizzazione che spacca la difesa del Torino e poi trova il 2-2 con una punizione sul palo di Sirigu. Domina per tutta la partita.

Fares 5 – Non sta bene e si vede fin dalle battute iniziali. Non salta mai il suo diretto avversario e preferisce mandare al cross Acerbi con le sue sovrapposizioni. Settimana complicata per l’agerino.

Dall’81’ Cataldi 6,5 – Recupero importante. Fa girare palla con velocità e poi è sempre un fattore con le sue palle inattive.

Correa 6 – Gara generosa dell’argentino. Non a brillato in nessuna giocata in particolare ma si è messo a disposizione dei compagni. Esce dal terreno di gioco stremato.

Dal 73′ Caicedo 8 – E’ tornato Felipe ed è tornato alla sua maniera. Suona la campanella in pieno recupero ed eccolo spuntare in area per il gol vittoria.

Muriqi 6,5 – Prima da titolare per il kosovaro che non ha trovato mai la conclusione ma è entrato in maniera intelligente nell’azione del vantaggio iniziale con il taglio sul lancio di Milinkovic.

Dal 56′ Immobile 6,5 – Non è al meglio, si mette a disposizione nella mezz’ora finale procurandosi e realizzando il rigore del 3-3.

All. Inzaghi 7 – Contava vincere superando tutte le difficoltà. Ritrova la sua Lazio gagliarda e forte fino all’ultimo secondo. Azzecca le scelte iniziali e i cambi a gara in corso, una vittoria fondamentale per il morale per mandare un messaggio alle avversarie.

