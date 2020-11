Salernitana-Reggiana, il D.S. Tosi: “Lotito oggi come Moggi e Giarudo anni fa”

Ha tenuto banco in questo fine settimana il caso legato alla gara di Serie B tra Salernitana e Reggiana con la squadra ospite che non si è potuta presentare in campo vista la positività al Covid di ben 18 elementi della propria squadra. Nonostante le tante positività, la squadra campana ha per il momento ottenuto la vittoria a tavolino. Il direttore sportivo della Reggiana Doriano Tosi ha mostrato tutta la sua rabbia per questa decisione sulle colonne de Il Resto del Carlino, indicando come responsabile per la decisione presa il presidente della Salernitana e della Lazio Lotito. Ecco le dichiarazioni del direttore Tosi: “Sono deluso e avvilito, però visto che ho alle spalle 30 anni di esperienza nel mondo del calcio non mi faccio problemi a dire che se prima c’erano Moggi e Giraudo, oggi c’è Lotito e non penso ci sia molto altro da aggiungere”.

