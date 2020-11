Siparietto social tra Immobile e Akpa Akpro : “Hai usato l’espressione giusta” | FOTO

Ha fatto il giro del web l’intervista rilasciata subito dopo Torino-Lazio da Akpa Akpro in cui il centrocampista ha fatto intendere che la squadra non molla mai nulla usando un’espressione che ha lasciato tutti increduli per la semplicità con cui è stata riferita. Espressione che non è passata inosservata nemmeno a Ciro Immobile che ha postato una storia sul proprio Profilo Instagram in cui riprende la frase usata dal compagno di squadra commentando che non poteva usare espressione migliore in quel momento. Pronta la risposta di Akpa Akpro che rispondendo al centravanti biacoceleste, ha specificato che la sua è stata un’uscita avvenuta in modo totalmente naturale. Un simpatico siparietto che sottolinea ancora di più la felicità dei calciatori per l’impresa compiuta quest’oggi sul campo del Torino.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: