SOCIAL | I biancocelesti festeggiano la grande vittoria a Torino – FOTO

E’ da poco terminata Torino-Lazio, gara spettacolare con i biancocelesti che, sotto al 91′ per 2-3, pareggiano con Immobile dal dischetto e segnano il gol vittoria allo scadere con Caicedo. Andreas Pereira, all’esordio in campionato da titolare e autore del gol dell’iniziale vantaggio della Lazio ha così celebrato la vittoria sui social: “Vamooosss! Crediamoci sempre, fino all’ultimo minuto!

Anche Milinkovic-Savic, autore del gol del pareggio per il momentaneo 2-2 ha commentato la vittoria: “Lazio forza di bestia paura di nessuno!”. Francesco Acerbi ha voluto festeggiare la rimonta così: “Una grande rimonta per tre punti preziosissimi! Questa squadra non molla MAI!

Visualizza questo post su Instagram Lazio forza di bestia paura di nessuno! 🦅 #Sergente Un post condiviso da Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21) in data: 1 Nov 2020 alle ore 8:49 PST

