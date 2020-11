Super Caicedo a fine partita: “Questa squadra non molla mai. Il gol? Bisogna essere cattivi e pensare solo a segnare in quei momenti”

Finale di partita rocambolesco, che solo la Lazio può regalare. Arriva il 97° minuto e Felipe Caicedo, ancora una volta, ci mette lo zampino. Un Lazio che va sotto due volte, l’ultima per un brutto errore di Hoedt, poi il rigore di Immobile la zampata dell’attaccante ecuadoriano. Ai microfoni di Dazn ha parlato proprio l’autore della vittoria: “Due gol in tre minuti? Abbiamo recuperato lo spirito, questa squadra non molla mai. Eravamo davanti ad un avversario forte, non meritano di avere un solo punto in classifica. Testa avanti, ora dobbiamo pensare alla Champions. Come ho fatto il gol? Uno-due con il difensore con il Toro, bisogna essere cattivi in quel momento e pensare solo a fare gol. Sono l’uomo dell’ultimo minuto? Lavoro per questo, il Mister ha detto che non ci sono titolari e riserve, bisogna sempre essere a disposizione e io faccio il mio lavoro per arrivare a momenti come questo. Il punto a Brugge è stato un sacrificio, i ragazzi hanno lavorato poco per arrivare a questa partita.”

Sempre Caicedo ha poi parlato ai microfoni di Lazio Style Radio, rinforzando il suo pensiero sulla grinta dei suoi compagni: “Ci sta la sofferenza, ma questa squadra non molla mai. Sono molto contento per il team, perché è un momento difficile a causa del COVID e alcuni sono rientrati da poco. Al gol il pensiero era solo di segnare, essere cattivo e metterla dentro. Come è successo a Cagliari o a Sassuolo, bisogna essere determinante come attaccante. Ma credo che ognuno lì davanti deve fare gol con cattiveria. Le prossime due gare? Ho amici in Russia, conosco bene lo Zenit. Dobbiamo gestire bene tutto, perché loro giocano con il pubblico, ma noi dovremo stare tranquilli e andare lì a vincere la partita. Ci serviva una gara del genere per recuperare il carattere dimostrato lo scorso anno. Specialista dei gol all’ultimo minuto? Può essere, forse “il bomber dei gol da infarto” no (ride, ndr). E’ toccata a me un’altra volta, sono contento e bisogna continuare così, lavoro per momenti come questi. Mi alleno sempre bene per essere pronto a dare una mano alla squadra. Non è facile aspettare per giocare, ma l’allenatore fa le scelte, tutti devono essere pronti. Non si sa mai chi gioca la prossima partita, soprattutto in questo brutto periodo e noi dobbiamo essere tutti uniti. Io sono un uomo di squadra, anche se è duro essere pronti senza sapere quando giocherò, ma se ognuno si allena bene lo sarà”.

