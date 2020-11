Torino-Lazio, Akpa Akpro: “Vincere negli ultimi minuti è stato bellissimo, siamo una grande squadra”

Al termine di Torino-Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio:

“Sono molto contento, vincere una partita così agli ultimi minuti è bellissimo significa che siamo una squadra e non abbiamo mai mollato. Il mister ha detto che noi che eravamo partiti dalla panchina dovevano provare a cambiare la partita, penso che ci siamo riusciti, abbiamo aiutato la squadra e sono molto contento. Dobbiamo continuare ad andare avanti così, senza mollare. Ho già giocato in quella posizione, riesco ad adattarmi a diversi ruoli e sono sempre pronto ad aiutare la squadra, sono molto felice, abbiamo vinto una partita difficile e questi 3 punti sono molto importanti. Non mi aspettavo una partita così spettacolare, qui in Serie A ogni squadra è forte, anche i grandi club ,tra cui noi, hanno tante difficoltà e oggi vincere negli ultimi minuti è stato bellissimo, significa che siamo un gruppo unito. Io sono venuto alla Lazio per aiutare la squadra, sono sempre al servizio del mister e dei miei compagni”

