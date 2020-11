Torino-Lazio, esordio da titolare e primo goal con la maglia della Lazio per Pereira | VIDEO

Esordio dal primo minuto per l’ex Manchester United e prima rete con la Lazio di Andreas Pereira. Il giocatore oggi scelto da Inzaghi per affrontare il Torino, si è fatto subito trovare pronto segnando il momentaneo vantaggio per i biancocelesti, durato però pochi minuti. Pereira mantiene comunque la promessa fatta sui social dopo la mancata occasione di andare a segno contro il Brugge, quando rispose ad un tifoso commentando “La prossima volta faccio esplodere la porta”.

