Torino-Lazio, Giampaolo: “Partita folle. Non parlerò alla squadra”

Al termine di Torino-Lazio, il tecnico granata Giampaolo ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta rimediata contro i biancocelesti: “Una partita folle, impossibile da spiegare dal punto di vista tecnico-tattico, è stato solamente un problema mentale. Siamo in crescita ma non si possono regalare punti in questo modo.

L’allenatore granata ha poi aggiunto ai microfoni di DAZN: “Non è possibile perdere una partita che al 90’ stavamo vincendo, c’è stato un importante problema mentale. Faccio fatica a pensare alla prossima partita, prima devo superare questa e non sarà cosa semplice, ai miei ragazzi non dirò nulla perché spero che siano tutti avvelenati e che nessuno dorma come farò io. In questi casi l’allenatore può dire poco, giusto un esorcista potrebbe riuscire a cambiare le cose”.

