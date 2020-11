Torino-Lazio, le probabili formazioni

Tra poche ore ci sarà il fischio d’inizio di Torino-Lazio. Una gara decisamente delicata tra i biancocelesti alle prese in questi giorni con qualche assenza legata ai tamponi-Covid ma con giocatori importanti recuperati almeno per la panchina ed i padroni di casa reduci da un avvio di stagione poco brillante. Alle 15.00 inizierà la sfida. Queste le probabili formazioni con cui scenderanno in campo le due squadre:

Torino (4-3-1-2) – Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Ansaldi; Lukic; Verdi, Belotti.

Lazio (3-4-2-1) – Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Akpa-Akpro, Milinkovic, Parolo; Fares; Pereira, Correa; Muriqi.

