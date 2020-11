Torino-Lazio, Parolo: “Gara difficile ma vogliamo i tre punti”

A pochi minuti dal fischio di inizio di Torino-Lazio il biancoceleste Marco Parolo ha analizzato la sfida ai microfoni di Lazio Style: “La speranza è di tornare a casa con i tre punti. È fondamentale questa gara per continuare il nostro percorso, dobbiamo dare tutto. La partita è importante sia per noi che veniamo da buone prestazioni, sia per loro che dopo tanto tempo in settimana hanno ottenuto una vittoria che fa morale. Match difficile, serve attenzione ed essere pronti. La sfida un trasferta? Per risalire la classica sempre vincere sia in casa che fuori e spero di iniziare oggi”.

