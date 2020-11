Torino-Lazio, Tare nel pre partita: ”Non sarà facile,ma dobbiamo cercare di vincere”

Nel pre gara di Torino–Lazio, ai microfoni di DAZN, è intervenuto il ds biancoceleste Igli Tare :”Siamo abituati a gestire questo tipo di situazioni. Purtroppo non è facile concentrarsi per la partita e prepararla al meglio però dobbiamo guardare avanti e cerchiamo di fare una grande partita. Non sarà facile, ma dobbiamo cercare di vincere a tutti i costi.”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: